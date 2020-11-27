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НБУ відмовився від інтервенцій на міжбанку третій тиждень поспіль

Київ, П'ятниця 27 листопада 2020 17:30
НБУ відмовився від інтервенцій на міжбанку третій тиждень поспіль
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ринок балансується без участі центробанку

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 23 - 27 листопада 2020 року не проводив інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському ринку. При цьому центробанк також відмовився від продажу валюти.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, НБУ відмовляється від інтервенцій на міжбанку третій тиждень поспіль.

За даними центробанку, всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4550,40 млн доларів і продав на 3801,60 млн доларів. З початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 748,80 млн доларів.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) на 30 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,46 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс зростає восьмий день поспіль. Разом з тим, за останній місяць курс практично не змінився. За листопад курс долара виріс на 0,1% з 28,43 грн/долар на 31 жовтня до 28,46 грн/долар на 30 листопада.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ протягом вересня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 231,5 млн доларів. При цьому центробанк купив за місяць 34,0 млн доларів. Таким чином, сальдо операцій НБУ було від'ємним - мінус 197,5 млн доларів.

Протягом жовтня знову спостерігався чистий продаж валюти центробанком - 208,30 доларів. За місяць НБУ жодного разу не виходив з купівлею валюти.

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