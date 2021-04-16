НБУ снова отказался от интервенций на межбанке, несмотря на рост курса доллара

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 12-16 апреля 2021 года не покупал валюту на межбанковском валютном рынке. При этом он не выходил на межбанк с интервенциями по продаже долларов.

Об этом сообщается на сайте НБУ .

Таким образом, НБУ снова отказался от валютных интервенций, несмотря на рост курса доллара на межбанке. В течение последней недели курс на межбанке несколько раз поднимался выше 28 гривен, а 13 апреля достиг уровня 28,07-28,09 гривен за доллар

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 290,5 млн долларов и продал 70 млн долларов. Сальдо интервенций составило 220,5 млн долларов.