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НБУ снова отказался от интервенций на межбанке, несмотря на рост курса доллара

Новина українською → Украина, Пятница 16 апреля 2021 16:50
НБУ снова отказался от интервенций на межбанке, несмотря на рост курса доллара Фото: Национальный банк Украины отказался от интервенций на межбанке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 12-16 апреля 2021 года не покупал валюту на межбанковском валютном рынке. При этом он не выходил на межбанк с интервенциями по продаже долларов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, НБУ снова отказался от валютных интервенций, несмотря на рост курса доллара на межбанке. В течение последней недели курс на межбанке несколько раз поднимался выше 28 гривен, а 13 апреля достиг уровня 28,07-28,09 гривен за доллар

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 290,5 млн долларов и продал 70 млн долларов. Сальдо интервенций составило 220,5 млн долларов.

НБУ снова отказался от интервенций на межбанке, несмотря на рост курса доллара

Отметим, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что иностранные инвесторы отреагировали на стягивание российских войск к украинской границе увеличением покупке валюты. Интерес к украинским государственным облигациям снизился.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ в течение недели 29 марта - 2 апреля 2021 года впервые с начала года продавал доллары на межбанке для сдерживания падения гривны. НБУ продал 50 млн долларов.

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