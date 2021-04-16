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НБУ знову відмовився від інтервенцій на міжбанку попри зростання курсу долара

Новость на русском → Україна, П'ятниця 16 квітня 2021 16:50
НБУ знову відмовився від інтервенцій на міжбанку попри зростання курсу долара Фото: Національний банк України відмовився від інтервенцій на міжбанку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 12-16 квітня 2021 року не купував валюту на міжбанківському валютному ринку. При цьому він не виходив на міжбанк з інтервенціями з продажу доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, НБУ знову відмовився від валютних інтервенцій, незважаючи на зростання курсу долара на міжбанку. Протягом останнього тижня курс на міжбанку кілька разів піднімався вище 28 гривень, а 13 квітня досяг рівня 28,07-28,09 гривень за долар

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 290,5 млн доларів і продав 70 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 220,5 млн доларів.

НБУ знову відмовився від інтервенцій на міжбанку попри зростання курсу долара

Зазначимо, глава НБУ Кирило Шевченко заявив, що іноземні інвестори відреагували на стягування російських військ до українського кордону збільшенням купівлі валюти. Інтерес до українських державних облігацій знизився.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ протягом тижня 29 березня - 2 квітня 2021 року вперше з початку року продавав долари на міжбанку для стримування падіння гривні. НБУ продав 50 млн доларів.

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