НБУ знову відмовився від інтервенцій на міжбанку попри зростання курсу долара

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 12-16 квітня 2021 року не купував валюту на міжбанківському валютному ринку. При цьому він не виходив на міжбанк з інтервенціями з продажу доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ .

Таким чином, НБУ знову відмовився від валютних інтервенцій, незважаючи на зростання курсу долара на міжбанку. Протягом останнього тижня курс на міжбанку кілька разів піднімався вище 28 гривень, а 13 квітня досяг рівня 28,07-28,09 гривень за долар

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 290,5 млн доларів і продав 70 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 220,5 млн доларів.