НБУ отказался от интервенций на межбанке, несмотря на скачки курса доллара

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 5-9 апреля 2021 года не покупал валюту на межбанковском валютном рынке. При этом он не выходил на межбанк с интервенциями по продаже долларов.

Об этом сообщается на сайте НБУ .

Таким образом, НБУ снова отказался от валютных интервенций, несмотря на скачки курса доллара на межбанке. В течение последней недели курс на межбанке колебался в пределах 27,80 - 28,00 гривен за доллар.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 290,5 млн долларов и продал 70 млн долларов. Сальдо интервенций составило 220,5 млн долларов.



