НБУ відмовився від інтервенцій на міжбанку, незважаючи на стрибки курсу долара

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 5-9 квітня 2021 року не купував валюту на міжбанківському валютному ринку. При цьому він не виходив на міжбанк з інтервенціями з продажу доларів.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Таким чином, НБУ знову відмовився від валютних інтервенцій, незважаючи на стрибки курсу долара на міжбанку. Протягом останнього тижня курс на міжбанку коливався в межах 27,80 - 28,00 гривень за долар.
Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 290,5 млн доларів і продав 70 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 220,5 млн доларів.
Як повідомляло РБК-Україна, НБУ протягом тижня 29 березня - 2 квітня 2021 року вперше з початку року продавав долари на міжбанку для стримування падіння гривні. НБУ продав 50 млн доларів.
Нагадаємо, Національний банк України протягом 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку на 4929,00 млн доларів і продав на 3891,00 млн доларів. За весь рік чиста купівля валюти Нацбанком склала 1038,00 млн доларів.