НБУ отказал Тигипко в покупке проблемного Проминвестбанка

Фото: Сергей Тигипко (tigipko.com)

Национальный банк Украины отказался согласовать договор об опосредованном приобретении Сергеем Тигипко более 99% акций Проминвестбанка. Такое решение 5 февраля 2021 года принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Решение принято по результатам всестороннего анализа пакета документов и с учетом проблемных вопросов деятельности Проминвестбанка", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, на сегодня Тигипко уже является контроллером двух банков - Таскомбанк и Универсал банк - и ряда небанковских финансовых учреждений, которые входят в состав банковской группы.

Как сообщало РБК-Украина, пакет акций ПАО "Проминвестбанк", дочернего банка российской госкорпорации ВЄБ.РФ, в размере 99,7726% был продан с аукциона на фондовой бирже ПФТС 4 марта 2020 года. Цена продажи пакета составила 268,7 млн грн.

После этого регулятор предупредил, что продажа ПАО "Проминвестбанк" с аукциона без согласования с Национальным банком смены собственника может привести к тому, что банк будет признан неплатежеспособным.

Банк был продан после того, как в январе 2019 года Верховный суд Украины разрешил арестовать акции российских банков для взыскания компенсации за аннексию Крыма и национализированные активы по иску группы Приват.

Сергей Тигипко - украинский предприниматель, политический деятель, один из лидеров Партии регионов, вице-премьер-министр в правительстве Николая Азарова.