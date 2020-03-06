ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НБУ может признать неплатежеспособным проданный с аукциона "Проминвестбанк"

Новости » Экономика     06.03.2020 - 14:29
НБУ может признать неплатежеспособным проданный с аукциона "Проминвестбанк"
Фото: Проминвестбанк (РБК-Украина)

Новый владелец банка не получил предварительного согласия от НБУ

Продажа ПАО "Проминвестбанк" с аукциона без согласования с Национальным банком изменения владельца может привести к тому, что банк будет признан неплатежеспособным. Об этом говорится в заявлении НБУ.

В НБУ напоминают, что лицо, которое намерено приобрести или увеличить существенное участие в банках свыше установленного порогового значения, должно получить предварительное согласование НБУ. Однако НБУ не получал пакет документов и не согласовал обретение существенного участия в ПАО "Проминвестбанк" лицам иным, чем нынешний акционер банка.

О рисках обретения существенного участия в банке без согласования регулятора НБУ сообщил в Министерство юстиции и организатору торгов по продаже акций "Проминвестбанка", которые состоялись 4 марта.

"Лицо, которое обрело существенное участие без такого согласования, может быть лишено права голоса и оштрафовано, тогда как структура собственности самого банка может быть признана непрозрачной. Непрозрачная структура собственности может стать основанием для отнесения банка к категории проблемных, а впоследствии - в случае неустранения нарушения - банк может быть признан неплатежеспособным", - говорится в заявлении НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, пакет акций ПАО "Проминвестбанк", дочернего банка российской госкорпорации ВЭБ.РФ в размере 99,7726% продан с аукциона на фондовой бирже ПФТС 4 марта. Цена продажи пакета составила 268,7 млн грн

Напомним, в мае 2018 года Третейский суд в Гааге постановил, что Россия должна компенсировать украинским инвесторам из группы "Приват" 159 млн долларов за аннексию Крыма.

В январе 2019 года Верховный суд Украины разрешил арестовать акции российских банков для взыскания компенсации за аннексию Крыма и "национализированные активы".

НБУ определился с выходными днями для банков в 2020 году НБУ оценил влияние коронавируса на валютный рынок
Новости Украины ПроминвестбанкбанкиНациональный банк Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь