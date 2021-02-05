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НБУ відмовив Тігіпку в купівлі проблемного Промінвестбанку

П'ятниця 05 лютого 2021 17:29
НБУ відмовив Тігіпку в купівлі проблемного Промінвестбанку
Фото: Сергій Тігіпко (tigipko.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України відмовився погодити угоду з опосередкованого придбання Сергієм Тігіпко понад 99% акцій Промінвестбанку. Таке рішення 5 лютого 2021 року ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Рішення прийняте за результатами всебічного аналізу пакета документів та з огляду на проблемні питання діяльності Промінвестбанку", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, на сьогодні Тігіпко вже є контролером двох банків - Таскомбанк та Універсал банк - та низки небанківських фінансових установ, які входять до складу банківської групи.

Як повідомляло РБК-Україна, пакет акцій ПАТ "Промінвестбанк", дочірнього банку російської держкорпорації ВЄБ.РФ, у розмірі 99,7726% був проданий з аукціону на фондовій біржі ПФТС 4 березня 2020 року. Ціна продажу пакета склала 268,7 млн грн.

Після цього НБУ попередив, що продаж ПАТ "Промінвестбанк" з аукціону без погодження з Національним банком зміни власника може призвести до того, що банк буде визнаний неплатоспроможним.

Банк був проданий після того, як у січні 2019 року Верховний суд України дозволив заарештувати акції російських банків для стягнення компенсації за анексію Криму та націоналізовані активи за позовом групи Приват.

Сергій Тігіпко - український підприємець, політичний діяч, один з лідерів Партії регіонів, віце-прем'єр-міністр в уряді Миколи Азарова.

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Новини України Економіка Національний банк УкраїнибанкиСергій Тігіпко

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