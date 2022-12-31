НБУ за останній місяць збільшив продаж валюти із резервів у два рази

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Усього з початку року центробанк купив на міжбанку 3 391,3 млн доларів, продав 28 344,2 млн доларів. Негативне сальдо склало 24 952,9 млн доларів. Цей обсяг є рекордним і непорівнянним з попередніми роками. Водночас інтервенції покриваються за рахунок міжнародної допомоги Україні під час війни, а резерви НБУ навіть збільшуються.

Таким чином, НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку порівняно з листопадом у два рази (на 1 594,8 млн доларів), коли центробанк продав 1 568,8 млн доларів.

Нагадаємо, ситуація на міжбанку почала змінюватися на краще після того, як 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс на 25% з 29,25 до 36,57 грн/долар. За цим курсом НБУ купує та продає валюту.

Однак потім НБУ змушений був знову збільшити обсяг продажу валюти з резервів. З жовтня, за оцінками НБУ, ситуація покращилася завдяки надходженню міжнародної допомоги.

У грудні попит на долари значно зріс. Збільшення попиту на валютному ринку притаманно цієї пори року. Воно пов'язане як з піком бюджетних видатків, частина гривні від яких спрямовується на валютний ринок, так і з сезонним підвищеним попитом на імпортні товари (споживчі товари, енергоносії тощо)

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