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НБУ за последний месяц увеличил продажу валюты из резервов в два раза

Фото: НБУ за год продал на межбанке почти 25 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение декабря 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 29,6 млн долларов и продал 3 193,1 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 3 163,5 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, НБУ увеличил продажу валюты на межбанке по сравнению с ноябрем в два раза (на 1 594,8 млн долларов), когда центробанк продал 1 568,8 млн долларов.

Всего с начала года центробанк купил на межбанке 3 391,3 млн долларов, продал 28 344,2 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 24 952,9 млн долларов. Этот объем является рекордным и несопоставим с предыдущими годами. В то же время, интервенции покрываются за счет международной помощи Украине во время войны, а резервы НБУ даже увеличиваются.

Напомним, ситуация на межбанке начала меняться в лучшую сторону после того, как 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс на 25% с 29,25 до 36,57 грн/доллар. По этому курсу НБУ покупает и продает валюту.

Однако затем НБУ был вынужден снова увеличить объем продажи валюты из резервов. С октября, по оценкам НБУ, ситуация улучшилась благодаря поступлению международной помощи.

В декабре спрос на доллары значительно вырос. Увеличение спроса на валютном рынке типично для этого времени года. Оно связано как с пиком бюджетных расходов, часть гривны от которых направляется на валютный рынок, так и с сезонным повышенным спросом на импортные товары (потребительские товары, энергоносители и т.д.)

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