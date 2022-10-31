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Ситуація на валютному ринку покращилася: НБУ назвав причини

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Україна, Понеділок 31 жовтня 2022 12:41
Ситуація на валютному ринку покращилася: НБУ назвав причини Фото: У НБУ назвали причини укріплення гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ситуація на валютному ринку України в останні тижні поліпшилася. Цьому сприяло ритмічне надходження міжнародної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки засідання Комітету з монетарної політики Національного банку України (КМП) 19 жовтня, під час якого було ухвалено рішення зберегти облікову ставку на рівні 25%.

"Міжнародна підтримка України розширилася на тлі нових злочинів, енергетичного та ядерного шантажу Росії. Це допомогло НБУ підтримувати належний рівень міжнародних резервів і забезпечувати курсову стабільність", - йдеться в повідомленні.

Крім того, завдяки ритмічному надходженню офіційного фінансування уряд вчасно фінансував критичні видатки, а НБУ скоротив обсяги емісії.

"Завдяки вичерпанню впливу ситуативних чинників, зниженню обсягів монетизації, а також заходам, вжитим НБУ, ситуація на валютному ринку в останні тижні поліпшилася. Це позитивно вплинуло на інфляційні очікування - вони демонструють ранні ознаки стабілізації", - зазначили в НБУ.

Нагадаємо 28 жовтня курс долара на готівковому ринку впав нижче 40 гривень вперше з кінця липня.

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