Ситуація на валютному ринку покращилася: НБУ назвав причини

Ситуація на валютному ринку України в останні тижні поліпшилася. Цьому сприяло ритмічне надходження міжнародної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки засідання Комітету з монетарної політики Національного банку України (КМП) 19 жовтня, під час якого було ухвалено рішення зберегти облікову ставку на рівні 25%.

"Міжнародна підтримка України розширилася на тлі нових злочинів, енергетичного та ядерного шантажу Росії. Це допомогло НБУ підтримувати належний рівень міжнародних резервів і забезпечувати курсову стабільність", - йдеться в повідомленні. Крім того, завдяки ритмічному надходженню офіційного фінансування уряд вчасно фінансував критичні видатки, а НБУ скоротив обсяги емісії. "Завдяки вичерпанню впливу ситуативних чинників, зниженню обсягів монетизації, а також заходам, вжитим НБУ, ситуація на валютному ринку в останні тижні поліпшилася. Це позитивно вплинуло на інфляційні очікування - вони демонструють ранні ознаки стабілізації", - зазначили в НБУ.