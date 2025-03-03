НБУ за останній місяць скоротив продаж валюти з резервів і знизив курс долара

Національний банк України в лютому 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 3,058 млрд доларів. Це на 18% менше, ніж у січні року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

З початку року НБУ продав на міжбанку 6,808 млрд доларів.

У січні Україна отримала 3,1 млрд доларів міжнародної допомоги - транш ЄС під російські активи. Міжнародні резерви України скоротилися за місяць на 800 млн доларів до 43 млрд доларів.

У лютому Україна не отримувала допомоги. У підсумку витрати НБУ на підтримку курсу гривні були більшими, ніж допомога Києву. За лютий резерви знову скоротяться.

Очікується, що Україна отримає в березні транш допомоги від ЄС на 3,5 млрд євро (3,65 млрд доларів), а також транш МВФ на 900 млрд доларів.

Курс долара в лютому

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. НБУ реагує на ситуацію на ринку, піднімаючи або знижуючи курс інтервенцій. За підсумками торгів центробанк встановлює офіційний курс.

За лютий офіційний курс долара впав на 31 копійку до 41,51 гривень. Долар дешевшає вже другий місяць поспіль. У січні курс опустився на 21 копійку до 41,82 гривень. При цьому торік курс долара зріс на 10,7% до 42,03 гривень.

Курс на готівковому ринку повністю залежить від міжбанку. За лютий курс упав на 25 копійок до 41,75 грн/долар.

Інтервенції на міжбанку

Нагадаємо, Національний банк України в грудні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 5,284 млрд доларів. Це максимальний місячний обсяг в історії. Загалом за 2024 рік НБУ продав на міжбанку 34,822 млрд доларів, що на 6,212 млрд доларів більше, ніж у 2023 році.

За рік Україна отримала 41,9 млрд доларів. Загалом за 2024 рік курс долара зріс на 10,7% до 42,03 грн/долар.

За 2023 рік НБУ для підтримки балансу на ринку продав 28,610 млрд доларів, що на 3,657 млрд доларів більше, ніж за 2022 рік. У 2023 році ці витрати з надлишком компенсувалися за рахунок міжнародної допомоги. За даними Мінфіну, Україна отримала 42,9 млрд доларів.

За 2022 рік НБУ продав на міжбанку 24,953 млрд доларів.