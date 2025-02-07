Міжнародні резерви скоротилися на 800 млн доларів: що на це вплинуло

Міжнародні резерви України протягом січня 2025 року скоротилися на 1,8% (на 792 млн доларів) до 43,003 млрд доларів. Витрати були більшими за допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Як зазначили в НБУ, резерви зменшилися, але залишаються близькими до рекордного рівня.



Національний банк України в січні 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 3,750 млрд доларів. Це на 29% менше, ніж у грудні минулого року.

У січні Україна отримала 3,1 млрд доларів міжнародної допомоги - транш ЄС під російські активи.

У підсумку витрати НБУ на підтримку курсу гривні були більшими, ніж допомога Києву.

Виплати за обслуговування та погашення державного боргу уряду в іноземній валюті становили 535,8 млн доларів.

Крім того, у січні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 401,7 млн доларів.

Резерви України

Нагадаємо, за даними НБУ, міжнародні резерви України зросли за грудень на 9,7% і станом на 1 січня 2025 року становили 43,788 млрд доларів - рекордний рівень в історії.

Резерви зросли завдяки надходженням від міжнародних партнерів на 9,4 млрд доларів. Торік Україна отримала потужну світову фінансову підтримку - близько 42 млрд доларів.

НБУ прогнозує, що допомога Україні у 2025 році становитиме 38,4 млрд доларів. НБУ прогнозує, обсяг резервів станом на кінець 2025 року буде на рівні 40,5 млрд доларів.