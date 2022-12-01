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НБУ за останній місяць скоротив продаж валюти із резервів на півмільярда доларів

Фото: НБУ у листопаді продав на міжбанку 1,57 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом листопада 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 63,9 млн доларів і продав 1 632,76 млн доларів. Негативне сальдо становило 1 568,8 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином НБУ скоротив продаж валюти на міжбанку порівняно жовтнем на 22,8% (на 463,2 млн доларів), коли центробанк продав 2 079,6 млн доларів.

Всього з початку року центробанк купив на міжбанку 3 361,7 млн доларів, продав - 25 151,1 млн доларів. Негативне сальдо становило 21 789,4 млн доларів.

Ситуація на міжбанку почала змінюватися на краще після того, як 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс на 25% з 29,25 до 36,57 грн/долар. За цим курсом НБУ купує та продає валюту на міжбанку.

Однак потім НБУ змушений був знову збільшити обсяг продажу валюти з резервів. З жовтня, за оцінками НБУ, ситуація покращилася завдяки надходженню міжнародної допомоги.

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