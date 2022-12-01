RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НБУ за последний месяц сократил продажу валюты из резервов на полмиллиарда долларов

Фото: НБУ в ноябре продал на межбанке 1,57 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение ноября 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 63,9 млн долларов и продал 1 632,76 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 1 568,8 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, НБУ сократил продажу валюты на межбанке по сравнению октябрем на 22,8% (на 463,2 млн долларов), когда центробанк продал 2 079,6 млн долларов.

Всего с начала года центробанк купил на межбанке 3 361,7 млн долларов, продал - 25 151,1 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 21 789,4 млн долларов.

Ситуация на межбанке начала меняться в лучшую сторону после того, как 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс на 25% с 29,25 до 36,57 грн/доллар. По этому курсу НБУ покупает и продает валюту на межбанке.

Однако затем НБУ был вынужден снова увеличить объем продажи валюты из резервов. С октября, по оценкам НБУ, ситуация улучшилась благодаря поступлению международной помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк УкраиныВалютный рынок