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НБУ за останній місяць скоротив продаж валюти із резервів на півмільярда доларів

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Україна, Четвер 01 грудня 2022 08:46
НБУ за останній місяць скоротив продаж валюти із резервів на півмільярда доларів Фото: НБУ у листопаді продав на міжбанку 1,57 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом листопада 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 63,9 млн доларів і продав 1 632,76 млн доларів. Негативне сальдо становило 1 568,8 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином НБУ скоротив продаж валюти на міжбанку порівняно жовтнем на 22,8% (на 463,2 млн доларів), коли центробанк продав 2 079,6 млн доларів.

НБУ за останній місяць скоротив продаж валюти із резервів на півмільярда доларів

Всього з початку року центробанк купив на міжбанку 3 361,7 млн доларів, продав - 25 151,1 млн доларів. Негативне сальдо становило 21 789,4 млн доларів.

НБУ за останній місяць скоротив продаж валюти із резервів на півмільярда доларів

Ситуація на міжбанку почала змінюватися на краще після того, як 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс на 25% з 29,25 до 36,57 грн/долар. За цим курсом НБУ купує та продає валюту на міжбанку.

Однак потім НБУ змушений був знову збільшити обсяг продажу валюти з резервів. З жовтня, за оцінками НБУ, ситуація покращилася завдяки надходженню міжнародної допомоги.

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