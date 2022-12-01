НБУ за последний месяц сократил продажу валюты из резервов на полмиллиарда долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение ноября 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 63,9 млн долларов и продал 1 632,76 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 1 568,8 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Ситуация на межбанке начала меняться в лучшую сторону после того, как 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс на 25% с 29,25 до 36,57 грн/доллар. По этому курсу НБУ покупает и продает валюту на межбанке.

Всего с начала года центробанк купил на межбанке 3 361,7 млн долларов, продал - 25 151,1 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 21 789,4 млн долларов.

Таким образом, НБУ сократил продажу валюты на межбанке по сравнению октябрем на 22,8% (на 463,2 млн долларов), когда центробанк продал 2 079,6 млн долларов.

Однако затем НБУ был вынужден снова увеличить объем продажи валюты из резервов. С октября, по оценкам НБУ, ситуация улучшилась благодаря поступлению международной помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.