ua ru
Чт, 01 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

НБУ за последний месяц сократил продажу валюты из резервов на полмиллиарда долларов

Новина українською →
Украина, Четверг 01 декабря 2022 08:46
НБУ за последний месяц сократил продажу валюты из резервов на полмиллиарда долларов Фото: НБУ в ноябре продал на межбанке 1,57 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение ноября 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 63,9 млн долларов и продал 1 632,76 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 1 568,8 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, НБУ сократил продажу валюты на межбанке по сравнению октябрем на 22,8% (на 463,2 млн долларов), когда центробанк продал 2 079,6 млн долларов.

НБУ за последний месяц сократил продажу валюты из резервов на полмиллиарда долларов

Всего с начала года центробанк купил на межбанке 3 361,7 млн долларов, продал - 25 151,1 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 21 789,4 млн долларов.

НБУ за последний месяц сократил продажу валюты из резервов на полмиллиарда долларов

Ситуация на межбанке начала меняться в лучшую сторону после того, как 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс на 25% с 29,25 до 36,57 грн/доллар. По этому курсу НБУ покупает и продает валюту на межбанке.

Однако затем НБУ был вынужден снова увеличить объем продажи валюты из резервов. С октября, по оценкам НБУ, ситуация улучшилась благодаря поступлению международной помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Валютный рынок
NEWS
Сбивают даже баллистические ракеты. Что известно о Patriot и может ли Украина их получить
Сбивают даже баллистические ракеты. Что известно о Patriot и может ли Украина их получить
DAILY
Пункты разлома. Почему команда Зеленского ссорится с Кличко и другими мэрами
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Пункты разлома. Почему команда Зеленского ссорится с Кличко и другими мэрами