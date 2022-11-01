НБУ за останній місяць на чверть скоротив продаж валюти із резервів

Національний банк України (НБУ) протягом жовтня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 47,7 млн доларів і продав 2 079,6 млн доларів. Негативне сальдо становило 2 031,9 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Всього з початку року центробанк купив на міжбанку 3 297,8 млн доларів, продав - 23 518,4 млн доларів. Негативне сальдо склало 20 220,6 млн доларів.

Таким чином НБУ скоротив продаж валюти на міжбанку порівняно з вереснем на 26,2%, коли центробанк продав 2 752,7 млн доларів.

Ситуація на міжбанку почала змінюватися на краще після того, як 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс на 25% з 29,25 до 36,57 грн/долар. За цим курсом НБУ купує та продає валюту на міжбанку.

Однак потім НБУ змушений був знову збільшити обсяг продажу валюти з резервів. У жовтні, за оцінками НБУ, ситуація покращилася завдяки надходженню міжнародної допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.