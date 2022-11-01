НБУ за последний месяц на четверть сократил продажу валюты из резервов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение октября 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 47,7 млн долларов и продал 2 079,6 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 2 031,9 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Всего с начала года центробанк купил на межбанке 3 297,8 млн долларов, продал - 23 518,4 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 20 220,6 млн долларов.

Таким образом, НБУ сократил продажу валюты на межбанке по сравнению с сентябрем на 26,2%, когда центробанк продал 2 752,7 млн долларов.

Ситуация на межбанке начала меняться в лучшую сторону после того, как 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс на 25% с 29,25 до 36,57 грн/доллар. По этому курсу НБУ покупает и продает валюту на межбанке.

Однако затем НБУ был вынужден снова увеличить объем продажи валюты из резервов. В октябре, по оценкам НБУ, ситуация улучшилась благодаря поступлению международной помощи.

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