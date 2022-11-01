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НБУ за останній місяць на чверть скоротив продаж валюти із резервів

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Україна, Вівторок 01 листопада 2022 11:13
НБУ за останній місяць на чверть скоротив продаж валюти із резервів Фото: НБУ у жовтні продав на міжбанку 2,03 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом жовтня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 47,7 млн доларів і продав 2 079,6 млн доларів. Негативне сальдо становило 2 031,9 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Таким чином НБУ скоротив продаж валюти на міжбанку порівняно з вереснем на 26,2%, коли центробанк продав 2 752,7 млн доларів.

НБУ за останній місяць на чверть скоротив продаж валюти із резервів

Всього з початку року центробанк купив на міжбанку 3 297,8 млн доларів, продав - 23 518,4 млн доларів. Негативне сальдо склало 20 220,6 млн доларів.

НБУ за останній місяць на чверть скоротив продаж валюти із резервів

Ситуація на міжбанку почала змінюватися на краще після того, як 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс на 25% з 29,25 до 36,57 грн/долар. За цим курсом НБУ купує та продає валюту на міжбанку.

Однак потім НБУ змушений був знову збільшити обсяг продажу валюти з резервів. У жовтні, за оцінками НБУ, ситуація покращилася завдяки надходженню міжнародної допомоги.

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