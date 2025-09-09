UA

Курс долара Економіка Авто Tech

НБУ опустив курс долара до мінімуму з початку квітня

Фото: курс долара впав на 12 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 10 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,1237 гривень за 1 долар (-0,1260 грн).

Нижчим у 2025 році курс був тільки 8 квітня 41,0807 грн/долар.

За останній рік курс не змінився. Курс НБУ на 10 вересня 2025 року становив 41,0948 грн/долар.

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,2916 гривень за 1 євро (-0,0902 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 8 копійок до 41,13-41,16 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав до 41,40 гривень, курс євро зріс до 48,70 гривень.

 

Прогноз курсу

Аналітики вважають, що курс долара зросте наприкінці 2025 року. Однак прогнози девальвації помірні - до 42,5-43,5 грн/долар.

Курс долараКурс НБУКурс євро