НБУ опустил курс доллара до минимума с начала апреля

Официальный курс на 10 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,1237 гривен за 1 доллар (-0,1260 грн).

Ниже в 2025 году курс был только 8 апреля 41,0807 грн/доллар.

За последний год курс не изменился. Курс НБУ на 10 сентября 2025 года составлял 41,0948 грн/доллар.



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,2916 гривен за 1 евро (-0,0902 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 8 копеек до 41,13-41,16 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал до 41,40 гривен, курс евро вырос до 48,70 гривен.