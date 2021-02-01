НБУ опустил официальный курс евро ниже 34 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 февраля января 2021 года установил курс евро на уровне 33,90 гривен за евро. Это на 25 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 2 февраля установлен на таком уровне: 33,9039 гривен за евро (-0,2531 грн). При этом курс евро на 1 февраля составляет 34,157 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 30 копеек до 33,89 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,86 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 28,06 гривен за доллар. Курс снизился на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 2 февраля установлен на таком уровне: 28,0603 гривен за 1 доллар (-0,0721 грн). При этом курс доллара на 1 февраля составляет: 28,1324 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.