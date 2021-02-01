Курс доллара на межбанке упал до 28 гривен

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 12 копеек, евро - на 30 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 1 февраля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 12 копеек до 28,03 гривен за доллар, курс в покупке до 28,01 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 30 копеек до 33,89 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,0100 - 28,0350 грн/доллар, евро 33,8612 - 33,8915 грн/евро, российский рубль 0,3681 - 0,3686 грн/рубль.

Отметим, 29 января торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1300 - 28,1500 грн/доллар, евро 34,1723 - 34,1966 грн/евро, российский рубль 0,734 - 0,3738 грн/рубль. Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 28,06 гривен за доллар. Курс снизился на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 2 февраля установлен на таком уровне: 28,0603 гривен за 1 доллар (-0,0721 грн). При этом курс доллара на 1 февраля составляет: 28,1324 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.