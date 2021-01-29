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НБУ повысил официальный курс евро на 1 февраля

Киев, Пятница 29 января 2021 17:55
НБУ повысил официальный курс евро на 1 февраля
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)
Автор: Александр Белоус

Единая европейская валюта подорожала на 5 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 февраля января 2021 года установил курс евро на уровне 34,15 гривен за евро. Это на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 1 февраля установлен на таком уровне: 34,157 гривен за евро (+0,0535 грн). При этом курс евро на 29 января составляет 34,1035 гривен за евро.

НБУ повысил официальный курс евро на 1 февраля

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 34,19 гривен за евро. Курс в покупке составляет 34,17 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 28,13 гривен за доллар. Курс снизился на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 1 февраля установлен на таком уровне: 28,1324 гривен за 1 доллар (-0,0605 грн). При этом курс доллара на 29 января составляет: 28,1929 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после двух дней роста.

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