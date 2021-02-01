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НБУ опустив офіційний курс євро нижче 34 гривень

Автор: Олександр Білоус

Єдина європейська валюта подешевшала на 25 копійок

Національний банк України (НБУ) на 2 лютого січня 2021 року встановив курс євро на рівні 33,90 грн за євро. Це на 25 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 2 лютого встановлено на такому рівні: 33,9039 гривень за євро (-0,2531 грн). При цьому курс євро на 1 лютого становить 34,157 гривень за євро.

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Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 30 копійок до 33,89 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,86 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 2 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,06 гривень за долар. Курс знизився на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 2 лютого встановлено на такому рівні: 28,0603 гривень за 1 долар (-0,0721 грн). При цьому курс долара на 1 лютого становить: 28,1324 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль.

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