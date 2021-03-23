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НБУ опустил официальный курс евро ниже 33 гривен

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 марта 2021 года установил официальный курс евро на уровне 32,93 гривен за евро. Это на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 24 марта установлен на таком уровне: 32,9329 гривен за евро (-0,0743 грн). При этом курс евро на 23 марта составляет 33,0072 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 33,01 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,72 гривен за доллар. Курс вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 24 марта установлен на таком уровне: 27,7295 гривен за 1 доллар (+0,0424 грн). При этом курс доллара на 23 марта составляет: 27,6871 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет после снижения накануне.

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Новости Украины Курс еврокурс НБУКурс гривны
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