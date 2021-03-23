НБУ опустив офіційний курс євро нижче 33 гривень

Національний банк України (НБУ) на 24 березня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,93 гривень за євро. Це на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем .

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 24 березня встановлено на такому рівні: 32,9329 гривень за євро (-0,0743 грн). При цьому курс євро на 23 березня становить 33,0072 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 33,01 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 24 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,72 гривень за долар. Курс виріс на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 24 березня встановлено на такому рівні: 27,7295 гривень за 1 долар (+0,0424 грн). При цьому курс долара на 23 березня становить: 27,6871 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає після зниження напередодні.