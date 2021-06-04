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НБУ опустил официальный курс евро до 33 гривен

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Украина, Пятница 04 июня 2021 17:57
НБУ опустил официальный курс евро до 33 гривен Фото: курс евро упал на 19 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 июня 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,06 гривен за евро. Это на 19 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 7 июня установлен на таком уровне: 33,0635 гривен за евро (-0,1942 грн). При этом курс евро на 4 июня составляет 33,2577 гривен за евро.

НБУ опустил официальный курс евро до 33 гривен

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс падает третий день подряд.

НБУ опустил официальный курс евро до 33 гривен

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,19 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 33,62 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,29 гривен за доллар. Курс упал на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 7 июня установлен на таком уровне: 27,2914 гривен за 1 доллар (-0,0486 грн). При этом курс доллара на 4 июня составляет: 27,3400 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума почти за 10 месяцев. Ниже курс был только 19 августа 2020 года - 27,2297 гривен за 1 доллар.

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