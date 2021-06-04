НБУ опустил официальный курс евро до 33 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 июня 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,06 гривен за евро. Это на 19 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 7 июня установлен на таком уровне: 33,0635 гривен за евро (-0,1942 грн). При этом курс евро на 4 июня составляет 33,2577 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,19 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 33,62 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,29 гривен за доллар. Курс упал на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 7 июня установлен на таком уровне: 27,2914 гривен за 1 доллар (-0,0486 грн). При этом курс доллара на 4 июня составляет: 27,3400 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума почти за 10 месяцев. Ниже курс был только 19 августа 2020 года - 27,2297 гривен за 1 доллар.