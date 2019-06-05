НБУ опустил официальный курс доллара ниже 27 грн

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Курс доллара упал на 27 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,93 грн/доллар, что на 27 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 6 июня установлен на таком уровне: 2693,0098 гривен за 100 долларов (+25,21 гривен).

При этом курс доллара на 5 июня составляет 2720,6934 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка 5 июня 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 9 копеек до 27,06 грн/доллар, курс в покупке до 27,03 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 30,47 гривен за евро.

В то же время курс в обменных пунктах в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 10 копеек до 27,08 гривен за доллар, в покупке вырос на 9 копеек до 26,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 30,56 гривен за евро.