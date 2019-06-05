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Курс доллара снижается на межбанке

Новости » Финансы    05.06.2019 - 10:37
Курс доллара снижается на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Курс доллара упала на 9 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 5 июня 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 9 копеек до 27,06 грн/доллар, курс в покупке до 27,03 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 30,47 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,03 - 27,06 грн/доллар, евро 30,4465 - 30,4776 грн/евро, российский рубль 0,4149 - 0,4155 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,0300    27,0600

EUR/UAH     30,4465    30,4776

RUB/UAH     0,4149      0,4155

Курс доллара снижается на межбанке

Напомним, 4 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,1100 - 26,1500 грн/доллар, евро 30,5041 - 30,5464 грн/евро, российский рубль 0,4157 - 0,4165 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 27,20 грн/доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 5 июня установлен на таком уровне: 2720,6934 гривен за 100 долларов (+25,21 гривен).

Курс доллара вырос на межбанке НБУ значительно повысил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
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