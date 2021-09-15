НБУ опустил официальный курс доллара до минимума с июня прошлого года

Официальный курс гривны к доллару на 15 сентября установлен на уровне 26,63 гривен за доллар. Ниже курс был только 24 июня 2020 года - 26,60 гривен за доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 сентября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,6362 гривен за 1 доллар (-0,0558 грн). При этом курс доллара на 14 сентября составляет 26,692 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)