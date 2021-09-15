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НБУ опустил официальный курс доллара до минимума с июня прошлого года

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Украина, Среда 15 сентября 2021 07:45
НБУ опустил официальный курс доллара до минимума с июня прошлого года Фото: курс доллара упал на 6 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 15 сентября установлен на уровне 26,63 гривен за доллар. Ниже курс был только 24 июня 2020 года - 26,60 гривен за доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 сентября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,6362 гривен за 1 доллар (-0,0558 грн). При этом курс доллара на 14 сентября составляет 26,692 гривен за 1 доллар.

НБУ опустил официальный курс доллара до минимума с июня прошлого года

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ опустил официальный курс доллара до минимума с июня прошлого года

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 14 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,66 гривен за доллар, курс в покупке до 26,64 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 31,50 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 грн.

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