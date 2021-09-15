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НБУ опустив офіційний курс долара до мінімуму з червня минулого року

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Україна, Середа 15 вересня 2021 07:45
НБУ опустив офіційний курс долара до мінімуму з червня минулого року Фото: курс долара впав на 6 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 15 вересня встановлений на рівні 26,63 гривень за долар. Нижче курс був тільки 24 червня 2020 року - 26,60 гривень за долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 15 вересня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,6362 гривень за 1 долар (-0,0558 грн). При цьому курс долара на 14 вересня становить 26,692 гривень за 1 долар.

НБУ опустив офіційний курс долара до мінімуму з червня минулого року

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ опустив офіційний курс долара до мінімуму з червня минулого року

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 14 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,66 гривень за долар, курс в покупці до 26,64 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 3 копійки до 31,50 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,4/26,6 грн.

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