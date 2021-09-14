Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 14 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,66 гривен за доллар, курс в покупке до 26,64 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 31,50 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,6450 - 26,6650 грн/доллар, евро 31,4810 - 31,5046 грн/евро, российский рубль 0,3660 - 0,3666 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,69 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 грн.