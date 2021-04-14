НБУ опустил курс доллара ниже 28 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,97 гривен за доллар. Курс снизился на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 15 апреля установлен на таком уровне: 27,9765 гривен за 1 доллар (-0,0391 грн). При этом курс доллара на 14 апреля составляет: 28,0156 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс доллара снизился после того, как накануне он поднялся выше 28 гривен. Скриншот (bank.gov.ua)