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НБУ опустил курс доллара ниже 28 гривен

Новина українською → Украина, Среда 14 апреля 2021 16:04
НБУ опустил курс доллара ниже 28 гривен Фото: курс доллара упал ниже 28 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,97 гривен за доллар. Курс снизился на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 15 апреля установлен на таком уровне: 27,9765 гривен за 1 доллар (-0,0391 грн). При этом курс доллара на 14 апреля составляет: 28,0156 гривен за 1 доллар.

НБУ опустил курс доллара ниже 28 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снизился после того, как накануне он поднялся выше 28 гривен.

НБУ опустил курс доллара ниже 28 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 14 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 28,04 гривен за доллар, курс в покупке до 28,02 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 33,53 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн.

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