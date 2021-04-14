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НБУ опустив курс долара нижче за 28 гривень

Новость на русском → Україна, Середа 14 квітня 2021 16:04
НБУ опустив курс долара нижче за 28 гривень Фото: курс долара впав нижче 28 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 15 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,97 гривень за долар. Курс знизився на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 15 квітня встановлено на такому рівні: 27,9765 гривень за 1 долар (-0,0391 грн). При цьому курс долара на 14 квітня складає: 28,0156 гривень за 1 долар.

НБУ опустив курс долара нижче за 28 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знизився після того, як напередодні він піднявся вище 28 гривень.

НБУ опустив курс долара нижче за 28 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 14 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 28,04 гривень за долар, курс купівлі до 28,02 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 33,53 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.

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