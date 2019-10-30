НБУ опустив курс долара нижче 25 гривень

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Курс долара знизився на 12 копійок

Національний банк України (НБУ) на 31 жовтня 2019 року опустив офіційний курс долара до 24,99 гривень, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Зокрема, офіційний курс гривні до долара на 31 жовтня встановлено на такому рівні: 2499,5421 гривень за 100 доларів (-11,8384 гривень).

При цьому курс долара на 30 жовтня становив 2511,3805 гривень за 100 доларів.

Відзначимо, сьогодні на відкритті міжбанківського валютного ринку курс долара знизився на шість копійок - до 25,03 гривень у порівнянні із закриттям попередньої сесії. Крім того, протягом дня долар пробивав і нижчу позначку - на рівні 24,97 гривень.

Опівдні Нацбанк відреагував на зміцнення гривні і опустив довідковий курс до 25,00 гривень за долар. Це на 13 копійок нижче довідкового курсу на 29 жовтня.

Нагадаємо, аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко розповів в коментарі РБК-Україна, яким буде курс долара у листопаді. За його словами, у разі успішних переговорів з Міжнародним валютним фондом про нову трирічну програму фінансування, курс долара може стабілізуватися на рівні 25,50 гривень. У зворотному випадку українська гривня може оперативно просісти до позначки 25,60.