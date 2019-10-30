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НБУ опустив курс долара нижче 25 гривень

Новини » Фінанси    30.10.2019 - 16:08
НБУ опустив курс долара нижче 25 гривень
Ілюстративне фото (pixabey)

Курс долара знизився на 12 копійок

Національний банк України (НБУ) на 31 жовтня 2019 року опустив офіційний курс долара до 24,99 гривень, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Зокрема, офіційний курс гривні до долара на 31 жовтня встановлено на такому рівні: 2499,5421 гривень за 100 доларів (-11,8384 гривень).

При цьому курс долара на 30 жовтня становив 2511,3805 гривень за 100 доларів.

НБУ опустив курс долара нижче 25 гривень

Відзначимо, сьогодні на відкритті міжбанківського валютного ринку курс долара знизився на шість копійок - до 25,03 гривень у порівнянні із закриттям попередньої сесії. Крім того, протягом дня долар пробивав і нижчу позначку - на рівні 24,97 гривень.

Опівдні Нацбанк відреагував на зміцнення гривні і опустив довідковий курс до 25,00 гривень за долар. Це на 13 копійок нижче довідкового курсу на 29 жовтня.

Нагадаємо, аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко розповів в коментарі РБК-Україна, яким буде курс долара у листопаді. За його словами, у разі успішних переговорів з Міжнародним валютним фондом про нову трирічну програму фінансування, курс долара може стабілізуватися на рівні 25,50 гривень. У зворотному випадку українська гривня може оперативно просісти до позначки 25,60.

Курс долара перейшов до зниження
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