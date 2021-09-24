НБУ опустил курс доллара до минимума с мая 2020 года

Официальный курс гривны к доллару на 24 сентября установлен на уровне 26,52 гривен за доллар. Ниже курс был только 20 мая 2020 года - 26,51 гривен за доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 сентября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,5272 гривен за 1 доллар (-0,1442 грн). При этом курс доллара на 23 сентября составляет 26,6714 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)