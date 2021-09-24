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НБУ опустил курс доллара до минимума с мая 2020 года

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Украина, Пятница 24 сентября 2021 07:45
НБУ опустил курс доллара до минимума с мая 2020 года Фото: курс доллара упал на 3 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 24 сентября установлен на уровне 26,52 гривен за доллар. Ниже курс был только 20 мая 2020 года - 26,51 гривен за доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 сентября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,5272 гривен за 1 доллар (-0,1442 грн). При этом курс доллара на 23 сентября составляет 26,6714 гривен за 1 доллар.

НБУ опустил курс доллара до минимума с мая 2020 года

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ опустил курс доллара до минимума с мая 2020 года

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 23 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,57 гривен за доллар, курс в покупке до 26,55 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 31,15 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается стабилизация курса доллара к гривне вблизи текущих значений. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн.

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