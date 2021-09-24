НБУ опустив курс долара до мінімуму з травня 2020 року

Офіційний курс гривні до долара на 24 вересня встановлений на рівні 26,52 гривень за долар. Нижче курс був тільки 20 травня 2020 року - 26,51 гривень за долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 24 вересня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,5272 гривень за 1 долар (-0,1442 грн). При цьому курс долара на 23 вересня становить 26,6714 гривень за 1 долар. Скріншот (bank.gov.ua) Курс на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Скріншот (bank.gov.ua)