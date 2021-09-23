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Курс доллара продолжил падение на межбанке

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Четверг 23 сентября 2021 10:21
Курс доллара продолжил падение на межбанке Фото: курс доллара снизился на 3 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 23 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,57 гривен за доллар, курс в покупке до 26,55 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 31,15 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,5500 - 26,5750 грн/доллар, евро 31,1304 - 31,1538 грн/евро, российский рубль 0,3647 - 0,3651 грн/рубль.

Курс доллара продолжил падение на межбанке

Напомним, торги по доллару 22 сентября закрылись в диапазоне: доллар 26,5800 - 26,6000 грн/доллар, евро 31,1809 - 31,2044 грн/евро, российский рубль 0,3653 - 0,3657 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,67 гривен за доллар. Курс на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается стабилизация курса доллара к гривне вблизи текущих значений. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн.

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