ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

НБУ опустил курс доллара до минимума почти за год

Новина українською →
Среда 16 июня 2021 07:45
НБУ опустил курс доллара до минимума почти за год Фото: курс доллара упал ниже 27 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 16 июня установлен на уровне 26,92 гривен за доллар. Ниже курс был только 2 июля 2020 года - 26,77 гривен за доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 июня 2021 года установил курс на таком уровне: 26,9258 гривен за 1 доллар (-0,0699 грн). При этом курс доллара на 15 июня составляет: 26,9957 гривен за 1 доллар.

НБУ опустил курс доллара до минимума почти за год

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс снизился на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ опустил курс доллара до минимума почти за год

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 15 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,92 гривен за доллар, курс в покупке до 26,90 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 32,65 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, на текущей неделе ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,9 гривен, а наличный доллар в банках - около 26,8/27,0 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Курс доллара курс НБУ Курс гривны
NEWS
Второй день подряд более 1 тысячи случаев: Минздрав обновил COVID-статистику
Второй день подряд более 1 тысячи случаев: Минздрав обновил COVID-статистику
DAILY
Черная метка. Смогла ли Украина избавиться от "воров в законе" после санкций СНБО
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Черная метка. Смогла ли Украина избавиться от "воров в законе" после санкций СНБО