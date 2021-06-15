Курс доллара на межбанке упал ниже 27 гривен и продолжил снижение

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 15 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,92 гривен за доллар, курс в покупке до 26,90 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 32,65 гривен за евро.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 26,9000 - 26,9200 грн/доллар, евро 32,6350 - 32,6566 грн/евро, российский рубль 0,3741 - 0,3746 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 26,99 гривен за доллар. Курс снизился на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 15 июня установлен на таком уровне: 26,9957 гривен за 1 доллар (-0,0447 грн). При этом курс доллара на 14 июня составляет: 27,0404 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара упал ниже 27 гривен впервые за 11 месяцев. Ниже курс был только 13 июля 2020 года - 26,9505 гривен за доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, на текущей неделе ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,9 гривен, а наличный доллар в банках - около 26,8/27,0 гривен