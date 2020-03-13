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НБУ определил перечень социально значимых платежных систем

Новости » Экономика     13.03.2020 - 12:56
НБУ определил перечень социально значимых платежных систем
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

В категорию социально важных попали пять платежных систем

Национальный банк определил список системно важных, социально значимых и важных платежных систем в Украине. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным НБУ, единственной системно важной платежной системой в Украине, как и в предыдущие годы, остается система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины.

Перечень платежных систем, вошедших в категорию социально важных платежных систем в Украине, не претерпел изменений по сравнению с 2018 годом.

Статус социально важных платежных систем подтвердили пять платежных систем:

  • "MasterCard", MasterCard International Incorporated, США;
  • "Visa", Visa International Service Association, США;
  • "Western Union", Western Union Financial Services Inc.США/Western Union Network, SAS, Франция;
  • "FORPOST" (на сегодня – NovaPay), ООО "Пост Финанс";
  • "Почтовый перевод", ПАО "Укрпошта".

В категории важных платежных систем по сравнению с 2018 годом одна платежная система "ІнтерПейСервис" (ПАО "Запорожсвязьсервис") потеряла статус важной платежной системы. В то же время у эту категорию вошла платежная система "FLASHPAY" (Ао "Банк Фамильный").

Таким образом, в категорию важных платежных систем вошли:

  • "Финансовый мир", ООО "Украинская платежная система";
  • "MoneyGram", Money Gram Payment Systems Inc. США;
  • City 24", ООО "Финансовая Компания "Феникс";
  • "FLASHPAY", Ао "Банк Фамильный";
  • "RIA", Continental Exchange Solutions Inc, США.;
  • "INTELEXPRESS", АО Микрофинансовая организация "Інтелекспрес", Грузия.

К платежным организациям платежных систем, которые вошли в категории важности, Национальный банк устанавливает усиленные требования в части управления и организации деятельности, доступа и участия в платежной системе, системы управления рисками, окончательности расчетов, обеспечения киберстойкости и управления непрерывностью деятельности.

Распределение платежных систем по категориям важности Национальный банк осуществляет ежегодно по итогам деятельности платежных систем в течение предыдущего года. Критериями определения важности платежных систем являются объемы операций и виды услуг, которые предоставляются платежными системами.

Напомним, в марте 2020 года Национальный банк Украины обновил перечень системно важных банков.

Отметим, в январе 2020 года Национальный банк Украины согласовал изменение статуса и наименования платежной системы с внутригосударственной платежной системы FORPOST на международную платежную систему NovaPay.

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