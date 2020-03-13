НБУ определил перечень социально значимых платежных систем

В категорию социально важных попали пять платежных систем
Национальный банк определил список системно важных, социально значимых и важных платежных систем в Украине. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По данным НБУ, единственной системно важной платежной системой в Украине, как и в предыдущие годы, остается система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины.
Перечень платежных систем, вошедших в категорию социально важных платежных систем в Украине, не претерпел изменений по сравнению с 2018 годом.
Статус социально важных платежных систем подтвердили пять платежных систем:
В категории важных платежных систем по сравнению с 2018 годом одна платежная система "ІнтерПейСервис" (ПАО "Запорожсвязьсервис") потеряла статус важной платежной системы. В то же время у эту категорию вошла платежная система "FLASHPAY" (Ао "Банк Фамильный").
Таким образом, в категорию важных платежных систем вошли:
К платежным организациям платежных систем, которые вошли в категории важности, Национальный банк устанавливает усиленные требования в части управления и организации деятельности, доступа и участия в платежной системе, системы управления рисками, окончательности расчетов, обеспечения киберстойкости и управления непрерывностью деятельности.
Распределение платежных систем по категориям важности Национальный банк осуществляет ежегодно по итогам деятельности платежных систем в течение предыдущего года. Критериями определения важности платежных систем являются объемы операций и виды услуг, которые предоставляются платежными системами.
Напомним, в марте 2020 года Национальный банк Украины обновил перечень системно важных банков.
Отметим, в январе 2020 года Национальный банк Украины согласовал изменение статуса и наименования платежной системы с внутригосударственной платежной системы FORPOST на международную платежную систему NovaPay.