НБУ визначив перелік соціально важливих платіжних систем

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

До категорії соціально важливих потрапили п'ять платіжних систем

Національний банк визначив перелік системно важливих, соціально важливих та важливих платіжних систем в Україні. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними НБУ, єдиною системно важливою платіжною системою в Україні, як і в попередні роки, залишається система електронних платежів (СЕП) Національного банку України.

Перелік платіжних систем, що увійшли до категорії соціально важливих платіжних систем в Україні, не зазнав змін у порівнянні з 2018 роком.

Статус соціально важливих платіжних систем підтвердили п’ять платіжних систем:

"MasterCard", MasterCard International Incorporated, США;

"Visa", Visa International Service Association, США;

"Western Union", Western Union Financial Services Inc.США/Western Union Network, SAS, Франція;

"FORPOST" (на сьогодні – NovaPay), ТОВ "Пост Фінанс";

"Поштовий переказ", ПАТ "Укрпошта".

У категорії важливих платіжних систем у порівнянні з 2018 роком одна платіжна система "ІнтерПейСервіс" (ПАТ "Запоріжзв’язоксервіс") втратила статус важливої платіжної системи. Водночас до цієї категорії увійшла платіжна система "FLASHPAY" (ПрАТ "Банк Фамільний").

Тож до важливих платіжних систем увійшли:

"Фінансовий світ", ТОВ "Українська платіжна система";

"MoneyGram", Money Gram Payment Systems Inc. США;

"City 24", ТОВ "Фінансова Компанія "Фенікс";

"FLASHPAY", ПрАТ "Банк Фамільний";

"RIA", Continental Exchange Solutions Inc, США.;

"INTELEXPRESS", АТ Мікрофінансова організація "Інтелекспрес", Грузія.

До платіжних організацій платіжних систем, що увійшли до категорій важливості, Національний банк встановлює посилені вимоги в частині управління та організації діяльності, доступу та участі в платіжній системі, системи управління ризиками, остаточності розрахунків, забезпечення кіберстійкості та управління безперервністю діяльності.

Розподіл платіжних систем за категоріями важливості Національний банк здійснює щорічно за підсумками діяльності платіжних систем протягом попереднього року. Критеріями визначення важливості платіжних систем є обсяги операцій і види послуг, які надаються платіжними системами.

Нагадаємо, в березні 2020 року Національний банк України оновив перелік системно важливих банків.

Відзначимо, в січні 2020 року Національний банк України погодив зміну статусу та найменування платіжної системи з внутрішньодержавної платіжної системи FORPOST на міжнародну платіжну систему NovaPay.