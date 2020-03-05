НБУ пересмотрел список системно важных банков

Фото: Национальный банк (РБК-Украина)

По отношению к системно важным банкам действуют повышенные требования

Национальный банк Украины обновил перечень системно важных банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, количество банков осталось неизменным и составляет 14 учреждений, в то же время вместо Укрсоцбанка, который в прошлом году присоединился к Альфа-Банку, в перечень вошел А-Банк. Так образом, системно важными банками определены:

А-Банк

Альфа-банк

Кредобанк

ОТП банк

Сбербанк

Южный

Приватбанк

ПУМБ

Райффайзен Банк Аваль

Таскомбанк

Укргазбанк

Укрэксимбанк

Укрсиббанк

Универсал банк.

Напомним, для системно важных банков действуют повышенные требования, призванные обеспечить дополнительный запас их устойчивости. Дополнительно к нормативному значению достаточности основного капитала они должны сформировать буфер системной важности, который начнет действовать с 1 января 2021 года и будет зависеть от значения показателя системной важности банка

Отметим, в 2019 году Национальный банк Украины по новой методологии определил перечень из 14 системно важных банков.

Напомним, по состоянию на 1 января 2020 года в Украине насчитывалось 75 действующих банков, что на два меньше по сравнению с 1 января 2019 года.