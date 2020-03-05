ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НБУ пересмотрел список системно важных банков

Новости » Экономика     05.03.2020 - 15:15
НБУ пересмотрел список системно важных банков
Фото: Национальный банк (РБК-Украина)

По отношению к системно важным банкам действуют повышенные требования

Национальный банк Украины обновил перечень системно важных банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, количество банков осталось неизменным и составляет 14 учреждений, в то же время вместо Укрсоцбанка, который в прошлом году присоединился к Альфа-Банку, в перечень вошел А-Банк. Так образом, системно важными банками определены:

  • А-Банк
  • Альфа-банк
  • Кредобанк
  • ОТП банк
  • Сбербанк
  • Южный
  • Приватбанк
  • ПУМБ
  • Райффайзен Банк Аваль
  • Таскомбанк
  • Укргазбанк
  • Укрэксимбанк
  • Укрсиббанк
  • Универсал банк.

Напомним, для системно важных банков действуют повышенные требования, призванные обеспечить дополнительный запас их устойчивости. Дополнительно к нормативному значению достаточности основного капитала они должны сформировать буфер системной важности, который начнет действовать с 1 января 2021 года и будет зависеть от значения показателя системной важности банка

Отметим, в 2019 году Национальный банк Украины по новой методологии определил перечень из 14 системно важных банков.

Напомним, по состоянию на 1 января 2020 года в Украине насчитывалось 75 действующих банков, что на два меньше по сравнению с 1 января 2019 года.

В НБУ оценили влияние коронавируса на экономику Украины В НБУ сравнили размер колебаний на валютном рынке
Новости Украины Национальный банк Украиныбанки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь