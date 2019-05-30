НБУ определил лучшие монеты года

Определились победители ежегодного конкурса "Лучшая монета года Украины" за 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Как отмечается сообщении, в номинациях "Лучшая монета года" и "Лучшее раскрытие темы" награды присуждены памятным монетам набора "К 100-летию Национальной академии наук Украины": "Эра мира", "Эра перемен", "Эра технологий", "Человек, время, пространство" (серебро, номинал каждой монеты-5 гривен).

Авторы эскизов всех монет-победительниц - художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Скульпторы монет: "Эра мира" и "Эра перемен" - Анатолий Демьяненко, "Эра технологий" - Владимир Демьяненко, "Человек, время, пространство" - Владимир Атаманчук. Программное моделирование осуществил Виталий Андриянов.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины выпустил 25 марта памятные монеты "Предоставление томоса об автокефалии Православной церкви Украины".

Напомним, по данным НБУ на 1 января 2019 года среднее количество банкнот на одного украинца составляла 69 штук, а разменных монет - 293 штуки. Объем наличности по 2018 год увеличился на 10,7%. По состоянию на 1 января 2019 года в обращении находилось наличности на общую сумму 400,1 млрд грн. По данным НБУ, в обращении находилось 2,95 млрд штук банкнот на сумму 397,8 млрд грн и 13,1 млрд штук монет 2,2 млрд грн.