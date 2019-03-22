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В честь томоса отчеканили золотую монету с патриархом Варфоломеем

Новости » Общество    22.03.2019 - 11:09
В честь томоса отчеканили золотую монету с патриархом Варфоломеем
Фото: монета в честь томоса с патриархом Варфоломеем (bank.gov.ua)

Монеты выпускаются ограниченным тиражом

Национальный банк Украины выпускает с 25 марта памятные монеты "Предоставление томоса об автокефалии Православной церкви Украины". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным НБУ, монеты номиналом 100 грн выпускаются тиражом 1500 штук, масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 грамм.

На аверсе монеты размещены: вверху полукругом надпись: ОТ КРЕЩЕНИЯ ДО ТОМОСА. ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ ПУТЬ УКРАИНСКОЙ ЦЕРКВИ; внизу: малый государственный герб Украины и надписи: УКРАИНА/100/ГРИВЕН; в центре на зеркальном фоне абриса собора Святого Георгия в Стамбуле - купола Софийского собора в Киеве, по обе стороны от центрального купола - годы 988 и 2019.

На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен вселенский патриарх Варфоломей, который подписывает томос; размещены надписи: "БЛАГОСЛОВЛЯЕМ И ПРОВОЗГЛАШАЕМ ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ В УКРАИНЕ АВТОКЕФАЛЬНОЙ" (вверху полукругом) и ВСЕЛЕНСКИЙ ПАТРИАРХ/ВАРФОЛОМЕЙ (внизу).

Как сообщало РБК-Украина, 12 марта Национальный банк Украины начал принимать предварительные заказы на памятные монеты "Предоставление томоса об автокефалии Православной церкви Украины". Планируется выпустить следующие монеты: номиналом 5 гривен из нейзильбера, тираж - 75 000 штук; номиналом 20 гривен из серебра (отделанная локальной позолотой), тираж - 4 000 штук; номиналом 100 гривен из золота, тираж - 1 500 штук.

Напомним, 9 января томос об автокефалии Православной церкви Украины подписали все члены Синода Вселенского патриархата. По данным опроса Центра Разумкова, в декабре 2018 года создание в Украине поместной автокефальной православной церкви поддерживали 43,1% респондентов, выступали против - 22,0%.

 

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