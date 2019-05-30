НБУ визначив кращі монети року

Визначилися переможці щорічного конкурсу "Краща монета року України" за 2018 рік. Про це повідомляє прес-служба Національного банку.

Як зазначається повідомленні, в номінаціях "Краща монета року" та "Краще розкриття теми" нагороди присуджено пам’ятним монетам набору "До 100-річчя Національної академії наук України": "Ера миру", "Ера змін", "Ера технологій", "Людина, час, простір" (срібло, номінал кожної монети 5 гривень).

Автори ескізів усіх монет-переможниць - художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптори монет: "Ера миру" та "Ера змін" - Анатолій Демяненко, "Ера технологій" - Володимир Дем’яненко, "Людина, час, простір" - Володимир Атаманчук. Програмне моделювання здійснив Віталій Андріянов.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України випустив 25 березня пам’ятні монети "Надання томосу про автокефалію Православної церкви України".

Нагадаємо, за даними НБУ на 1 січня 2019 року середня кількість банкнот на одного українця становила 69 штук, а розмінних монет - 293 штуки. Обсяг готівки за 2018 рік збільшився на 10,7%. Станом на 1 січня 2019 року в обігу перебувало готівки на загальну суму 400,1 млрд грн. За даними НБУ, в обігу знаходилося 2,95 млрд штук банкнот на суму 397,8 млрд грн та 13,1 млрд штук монет 2,2 млрд грн.