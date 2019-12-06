НБУ определил график работы банков на новогодние праздники

Национальный банк Украины определил порядок работы банковской системы и регламент работы системы электронных платежей (СЭП) в конце 2019 года - начале 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно решению НБУ, 26, 27 декабря 2019 года СЭП работает в режиме продленного банковского дня на два часа.

В рабочую субботу, 28 декабря, в 13:00 через СЭП могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи Национальному банку Украины и органам Государственной казначейской службы Украины. Национальный банк и органы Государственной казначейской службы могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЕП. Банковский день в СЭП заканчивается в 15:00.

В четверг, 2 января 2020 года, банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы через СЭП в этот день не будут осуществляться.

Кроме того, день работы СЭП переносится с понедельника, 6 января 2020 года, на субботу, 11 января 2020 года.

В пятницу, 3 января 2020 года, и в среду, 8 января, СЭП и банковская система будут работать в обычном режиме.

В период с 28 декабря 2019 года до 7 января 2020 года включительно будет действовать официальный курс гривны к иностранным валютам и банковских металлов, рассчитанный Национальным банком Украины 27 декабря 2019 года.

НБУ также обязал банки обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров рекомендовал для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий труда перенести три рабочих дня в 2019 году: со вторника 30 апреля на субботу 11 мая; с понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря; со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря.

Напомним, что в начале 2020 года также будет четыре выходных дня подряд - с 4 по 7 января, поскольку Кабмин перенес рабочий день с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января.