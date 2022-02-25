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НБУ оперативно перечислил в госбюджет 19 млрд гривен прибыли

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины перечислил часть прибыли к распределению в сумме почти 19 млрд грн в государственный бюджет Украины. Средства направлены для финансового обеспечения функционирования государства в условиях военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Национальный банк оперативно перечислил часть прибыли к распределению по итогам 2021 года в государственный бюджет Украины. Эта сумма - почти 19 млрд грн. это шаг, в котором нуждается наше государство, его вооруженные силы и каждый украинец", - прокомментировал глава НБУ Украины Кирилл Шевченко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим указом поручил Национальному банку Украины 24 февраля 2022 года осуществить в установленном порядке перечисление в государственный бюджет Украины суммы части прибыли к распределению по итогам 2021 года в полном объеме.

Закон о государственном бюджете Украины на 2022 год устанавливает, что НБУ перечисляет в государственный бюджет Украины средства на общую сумму не менее 13,581 млрд гривен.

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